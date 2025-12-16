Vereadores aprovam orçamento de R$ 2,15 bilhões e preparam recesso

A 45ª Sessão Ordinária e a 2ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Dourados, realizada nesta segunda-feira (15), aprovou a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2026. O recurso recorde de aproximadamente R$ 2,15 bilhões será utilizado para a execução das políticas públicas e investimentos da administração municipal.

Segundo as informações da Câmara Municipal, as pastas que mais vão receber recursos são a Saúde (R$ 540.318.660,06) e a Educação (R$ 295.000.000,00). A Assistência Social tem despesas orçadas em R$ 38.160.000,00. Já para a área de cultura o valor destinado é de R$ 2.143.000,00 e, para fomentar o setor de esporte a Funed vai contar com R$ 7.472.500,00.

Os vereadores aprovaram, em segunda discussão e votação, o Projeto de Lei nº 180/2025, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Dourados para 2026. A matéria consolida o planejamento financeiro da cidade e garante segurança jurídica para a aplicação dos recursos públicos. Também foram aprovados o Plano Plurianual (PPA 2026–2029), que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da gestão municipal para os próximos quatro anos, além do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2025, que trata das emendas impositivas. Ao todo, os parlamentares apresentaram 22 emendas indicativas ao orçamento e duas emendas aditivas ao PPA.