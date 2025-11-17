Veículos de Comunicação
Início Dourados

Política

Vereadores criam o Dia Municipal do Flashback, da Paquera Gold Times e a Medalha Força Literária em Dourados

Kátia Kuratone

Os vereadores de Dourados realizaram nesta segunda-feira (22), a 41ª Sessão Ordinária do ano legislativo. (Foto: F. Grott/CMD)
Os vereadores de Dourados realizaram nesta segunda-feira (22), a 41ª Sessão Ordinária do ano legislativo e aprovaram os projetos, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos de Dourados o Dia Municipal do Flashback, dia 28 de setembro e outro que inclui a Paquera Gold Times, celebrado anualmente no último domingo do mês de setembro. Ambos propostos pelo vereador Laudir Munaretto (MDB).

Segundo a justificativa das propostas, as datas têm como objetivo “celebrar a importância da música retrô e do resgate de memórias afetivas, por meio de canções que marcaram gerações, promovendo eventos culturais educativos e de entretenimento que valorizem o patrimônio musical do passado”. 

Os projetos seguem para serem sancionados pelo prefeito Marçal Filho.

Além disso, o Poder Executivo poderá firmar parcerias com entidades públicas e privadas para a realização de atividades relacionadas ao tema. “É uma maneira de incentivar produtores culturais que promovem eventos que reúnem tantos douradenses aos finais de semana com famílias inteiras se divertindo”, afirma o vereador.

Medalha

Outro texto aprovado foi a proposta de Projeto de Decreto Legislativo do vereador Marcelo Mourão (PL) que institui a Medalha Força Literária, destinada a reconhecer e homenagear escritores, jornalistas e personalidades que tenham contribuído de maneira significativa para o desenvolvimento literário, jornalístico, acadêmico ou cultural de Dourados. A honraria será concedida uma vez a cada legislatura em sessão solene realizada no mês de novembro. 

A cada edição, a Medalha Força Literária poderá receber denominação específica homenageando personalidades já falecidas que tenham deixado contribuição relevante à literatura de Dourados. As duas primeiras edições levam o nome dos jornalistas e escritores Luciano Serafim e Nicanor Coelho. Depois da escritora e contadora de histórias Ruth Helmann, do educador e intelectual José Pereira Lins e do jornalista e radialista Cláudio Xavier.

Na pauta do dia estavam, os dois Projetos de Lei em segunda votação e outros 16 Projetos de Decreto Legislativo em discussão única. (Com informações da assessoria)

