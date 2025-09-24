Veículos de Comunicação
Início Dourados

DESPESAS

Vereadores de Rio Brilhante dobram salário com diárias para cursos fora do estado

Jhonatan Xavier

Gasto dos vereadores supera o de todas as secretarias da Prefeitura do município / Foto: Reprodução/YouTube/CMRB
A nova legislatura da Câmara de Rio Brilhante, cidade há 67 km de Dourados, já gastou cerca de R$ 804 mil com diárias para vereadores e servidores nos primeiros meses de mandato. Do total, R$ 444,9 mil foram destinados aos vereadores e o restante para os servidores da Casa de Leis, o que tem levantado questionamentos se as diárias estariam sendo usadas como complementação salarial.

Esse montante em diárias supera os R$ 317 mil gastos por todas as secretarias da Prefeitura no mesmo período.

Um curso em Foz do Iguaçu, realizado pelo Instituto de Capacitação e Pesquisa, com o tema “Mandato de Impacto – Mídias Sociais, Licitações e Fiscalização”, teve a participação de 11, dos 13 vereadores, onde cada um recebeu R$ 6,5 mil para quatro diárias.

Alguns vereadores também participaram de curso em Curitiba, promovido pela mesma instituição, que rendeu outros R$ 6,5 mil em diárias, fazendo com que alguns ganhassem R$ 13 mil em um mês. O valor é superior ao salário de um vereador no município, que atualmente é de R$ 10,4 mil.

Em outros casos, vereadores que participaram de cursos em Maringá, com três dias de viagem, e em Foz do Iguaçu, receberam respectivamente R$ 5,7 mil e R$ 6,5 mil em diárias. No agregado, entre os dois cursos, receberam R$ 12,2 mil em apenas 30 dias.

A prestação de contas mostra que Daniele Gonçalves já acumulou R$ 49.264,73 em diárias até setembro. Jefer­son Silva, Rodrigo Martins, Lívia Conceição, Paulo Cesar Alves, Adão Evandro, Valci Pereira, Rivelino Gonçalves, Márcio Berloni, entre outros, também aparecem com valores elevados, que variam de R$ 32.752,12 a R$ 47.987,25. ￼

Resposta da Câmara de Rio Brilhante

A redação da Rádio Massa FM e Portal RCN67 tentou contato nos números oficiais disponibilizados no site da Câmara de Rio Brilhante, que está em manutenção, mas não tivemos êxito. Também enviamos e-mail solicitando informações sobre o caso, mas até o fechamento da matéria não houve nenhum pronunciamento. Entretanto, os veículos permanecem abertos para qualquer informação.

