Vereadores discutem melhorias para saúde em Dourados com secretário estadual

Os vereadores de Dourados receberam nesta segunda-feira (28), o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa e a secretária estadual adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone para debater melhorias para a área no município.

Dentre os principais temas abordados está os repasses que a cidade recebe para o custeio dos serviços de saúde. Os vereadores questionam que os valores repassados são insuficientes para custear a demanda atual.

O secretário afirmou que 75% da saúde brasileira hoje depende do Sistema Único de Saúde (SUS) e que o maior desafio do financiamento da saúde hoje é a judicialização, que faz com que muitos pacientes passem na frente de outros e os hospitais não conseguem atender os dois casos de forma ágil.

O secretário destacou que o governo do Estado do Mato Grosso do Sul tem trabalhado em um projeto de classificação hospitalar, que se aprovado pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), o financiamento dos hospitais se dará por competências e métricas que serão a base para melhorar a saúde no Estado.

Acompanhado do secretário adjunto da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, o secretário de Saúde enfatizou que o encontro com os vereadores de Dourados atende a uma determinação do governador do estado e tem o objetivo de levantar as demandas prioritárias do setor, esclarecer dúvidas dos vereadores sobre o Hospital da Vida e o Hospital Regional.

Outro ponto abordado na reunião foi o fato de Dourados atender 34 municípios, além da região do Paraguai, e muitos imigrantes que chegam a cidade sem a documentação necessária para serem cadastrados na rede pública. O secretário afirmou que no plano que estão desenvolvendo, está buscando formas de atender essa parte da população de forma regulamentada.

*Com informações da assessoria CMD