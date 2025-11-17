Vereadores votam dois projetos em 2ª discussão na sessão de hoje

Os vereadores da Câmara Municipal de Dourados analisam dois projetos de Lei em 2ª discussão e votação, sendo eles: o Projeto de Lei nº 184/2025, de autoria do vereador Laudir Munaretto , que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Dourados o dia municipal do Flashback o Projeto de Lei nº 185/2025, também de autoria do vereador Laudir Munaretto , que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Dourados a Paquera Gold Times, e dá outras providências.

Já em única discussão e votação, serão 16 projetos na sessão ordinária desta segunda-feira (17/11). Confira a pauta:

2. PROJETOS EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:

a) Projeto de Decreto Legislativo nº 144/2025, de autoria do vereador Marcelo Mourão, que institui a Medalha Força Literária, destinada a agraciar escritores, jornalistas e personalidades literárias do Município de Dourados e dá outras providências;

b) Projeto de Decreto Legislativo nº 149/2025, de autoria do vereador Daniel Júnior, que concede Diploma de Jubileu de Estanho à Associação Esportiva e Cultural FUTPAZ, alusivo aos 10 anos de sua fundação;

c) Projeto de Decreto Legislativo nº 150/2025, de autoria do vereador Daniel Júnior, que concede Diploma de Jubileu de Ferro à Efésios Barbearia, alusivo aos 05 anos de sua fundação;

d) Projeto de Decreto Legislativo nº 151/2025, de autoria do vereador Sergio Nogueira, que concede Título de Amigo Honorário da Câmara ao Senhor José Aparecido Apolinário, pelos bons e relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo Municipal;

e) Projeto de Decreto Legislativo nº 152/2025, de autoria do vereador Elias Ishy, que concede Título de Cidadão Douradense ao Senhor Paulo Roberto Campione, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade;

f) Projeto de Decreto Legislativo nº 154/2025, de autoria dos vereadores Sérgio Nogueira e Liandra da Saúde, que concede Diploma de Jubileu de Diamante à Senhora Doracy Moraes dos Santos, alusivo aos 60 anos de membresia na Primeira Igreja Batista em Dourados;

g) Projeto de Decreto Legislativo nº 160/2025, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que concede Título de Cidadão Douradense ao Senhor Marisvaldo Zeuli, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade;

h) Projeto de Decreto Legislativo nº 162/2025, de autoria do vereador Dalton Santos, que concede Diploma de Jubileu de Safira ao Serviço de Educação Integral – SEI, alusivo aos 45 anos de sua fundação;

i) Projeto de Decreto Legislativo nº 163/2025, de autoria do vereador Dalton Santos, que concede o Diploma de Honra ao Mérito à Senhora Ezir Bomfim Estremera Gutierre, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade;

j) Projeto de Decreto Legislativo nº 164/2025, de autoria do vereador Inspetor Cabral, que concede Título de Cidadã Douradense à Senhora Cleide Aparecida Moura de Souza, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade;

k) Projeto de Decreto Legislativo nº 165/2025, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que concede Título de Amigo Honorário da Câmara ao Senhor Edson da Silva Gondim, pelos bons e relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo Municipal;

l) Projeto de Decreto Legislativo nº 166/2025, de autoria do vereador Edson Souza, que concede Título de Cidadão Douradense ao Senhor Ademar Fernandes de Souza, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade;

m) Projeto de Decreto Legislativo nº 167/2025, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que concede o Diploma de Honra ao Mérito Esportivo ao atleta Cauã Araújo de Matos, em reconhecimento a dedicação e amor pelo judô;

n) Projeto de Decreto Legislativo nº 168/2025, de autoria dos vereadores Elias Ishy e Laudir Munaretto, que concede Diploma de Jubileu de Jequitibá à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, alusivo aos 100 anos da chegada da imagem de Nossa Senhora da Conceição à Cidade de Dourados;

o) Projeto de Decreto Legislativo nº 169/2025, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que concede o Diploma de Honra ao Mérito à Senhora Wesliane Alves Parcidelli de Souza, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade;

p) Projeto de Decreto Legislativo nº 170/2025, de autoria do vereador Laudir Munaretto, que concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Educador Físico Senhor Marcio Diego Silva dos Santos Alneida, pelos bons e relevantes serviços prestados à sociedade.