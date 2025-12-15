Veículos de Comunicação
Início Dourados

R$ 2,15 BILHÕES

Vereadores votam hoje orçamento recorde para 2026

Jhonatan Xavier

Votação acontece na sessão desta segunda-feira (15) / Foto: Reprodução/CMD
Votação acontece na sessão desta segunda-feira (15) / Foto: Reprodução/CMD

A Câmara Municipal de Dourados deve votar nesta segunda-feira (15) a proposta orçamentária para 2026, estimada em cerca de R$ 2,15 bilhões enviada pela Prefeitura. O valor apresenta crescimento de aproximadamente 10,6% em relação ao orçamento de 2025.

A proposta foi apresentada pelo Executivo em outubro e passou por análise inicial em novembro. A 2ª e 3ª votação acontecem na sessão plenária de hoje e a proposta traz foco em saúde, educação e desenvolvimento urbano. Além disso, inclui um aumento nas emendas impositivas dos vereadores, que passa para R$ 150 mil por parlamentar, com R$ 60 destinado à saúde.

O valor recorde de R$ 2,15 bilhões teve aumento de mais de 10% em ralação ao orçamento de 2025. Desse valor, R$ 1,08 bilhão são de recursos próprios. Conforme a proposta, as maiores fatias vão para Saúde, com mais de R$ 540 milhões, seguida pela Educação, com R$ 571 milhões, Obras Públicas, com R$ 162,7 milhões, e Serviços Urbanos, com R$ 179,6 milhões.

Segundo as informações da prefeitura, outros órgãos também foram contemplados com valores para secretarias e fundos municipais, como Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente, Cultura, Transporte e Fundo de Saneamento.

