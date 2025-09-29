Vereadores votaram 16 projetos de lei e de decreto legislativo durante a sessão

Os parlamentares de Dourados analisaram e votaram 16 projetos de lei e de decreto legislativo durante a sessão 34ª sessão ordinária da Câmara de Dourados, realizada nesta segunda-feira (29). Em única discussão e votação os vereadores analisaram em votaram dez projetos, sendo eles sobre a concessão de títulos de Cidadão Douradense e Diploma de Jubileu à pessoas e entidades.



Projetos em 2ª discussão e votação



Foram analisados e votados três projetos em 2ª discussão e votação, o Projeto de Lei nº 144/2025, de autoria da vereadora Liandra da Saúde (PSDB), que declara de Utilidade Pública Municipal a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD; o Projeto de Lei nº 152/2025, de autoria do vereador Edson Souza (União), que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Dourados o “Arraiá da UEMS”, a ser celebrado anualmente entre os meses de junho e agosto, em data definida pela organização e o Projeto de Lei nº 153/2025, de autoria do vereador Sergio Nogueira (PP), que denomina Emerson Feitosa da Silva o Corredor Público H, em toda a sua extensão, no Bairro Sitiocas Campo Belo III.



Projetos em 1ª discussão e votação



Já em 1ª discussão e votação foram analisados e votados três projetos, o Projeto de Lei nº 158/2025, de autoria do vereador Edson Souza (União), que denomina Januário Manoel Capoano a atual Viela A, localizada no “Loteamento Jardim das Orquídeas; o Projeto de Lei nº 159/2025, de autoria do vereador Dalton Santos (PL), que declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Cultural Comunitária Evangélica – ACCE e o Projeto de Lei nº 164/2025, de autoria do vereador Pedro Pepa, que declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Esportiva Denis Silva A.E.D.S.



