Viagens de vereadores vão custar mais de R$ 47 mil aos cofres públicos de Dourados

A Câmara Municipal de Dourados, segundo o Portal da Transparência da Casa de Leis, já autorizou em diárias, mais de R$ 990 mil, entre 1º de janeiro deste ano e hoje (20). E na última sexta-feira (17), novos gastos foram concedidos, segundo a publicação no Diário Oficial do Município, assinado pela presidente da Casa, vereadora Liandra Brambilla, que autorizou diárias e viagens para deslocamentos de seis vereadores de Dourados, que participam nesta semana de simpósios em cidades turísticas do Sul do Brasil.

As autorizações para que eles embarquem a Gramado (RS) e Foz do Iguaçu (PR) foram concedidas pela Câmara, com diárias ao custo de R$ 1,3 mil para cada, por se tratar de ações fora do Estado.

De acordo com a assessoria da Câmara Municipal, os valores das diárias são pagos de acordo com a quantidade de dias que o vereador ou servidor estiver em viagem oficial. O valor também depende se é uma viagem dentro do Estado ou fora, sendo que o limite máximo de concessão é de 10 diárias por mês.

Diária do Servidor: dentro do Estado R$ 350,00; fora do Estado R$ 500,00.

Diária do Vereador: dentro do Estado R$ 950,00; fora do Estado R$ 1.300,00.

Os custos para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, realizado no Rio Grande do Sul e o 5º Simpósio em Gestão Pública – Finanças Públicas Municipais: problemas, revisões e a nova ordem econômica, este no Paraná, somam R$ 797 e R$ 6.900,00, respectivamente, totalizando, só com inscrições, R$ 7.697,00.

Já com as diárias envolvendo os seis vereadores participantes, o custo é de R$ 37.700,00, adicionado a mais R$ 2 mil para o motorista da Casa que seguirá ao interior paranaense.

Com esses dois congressos, a Câmara de Vereadores vai desembolsar R$ R$ 47.397,00. No início do mês, a Casa já havia gastado R$ 49.250,00 para uma formação em Campo Grande.

Gramado

O vereador Daniel Junior (Progressistas) vai ser o único a participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, que acontece em Gramado (RS). O valor a ser pago a ele em diárias será de R$ 7,8 mil. Presidente da UCVMS (União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul), ele representará o Legislativo douradense durante a semana toda fora.

Foz do Iguaçu

Para Foz do Iguaçu, embarcam os vereadores: Dalton (PL), Pedro Pepa (União), Edson Souza (União). Eles participam entre hoje e sexta-feira do 5º Simpósio em Gestão Pública – Finanças Públicas Municipais: problemas, revisões e a nova ordem econômica, rendendo R$ 6,5 mil para cada em diárias.

Karla Gomes (Podemos) e Dill do Povo (União), seguem na terça (21) e também ficam até a sexta, com R$ 5,2 mil pagos pela Câmara, por vereador.