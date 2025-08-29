Vídeo; Carga de maconha é apreendida escondida em carreta

Uma ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) resultou na interceptação de um veículo carregado com uma carga de aproximadamente 10 toneladas de maconha, na rodovia MS-356. O motorista foi detido no local e responderá por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu durante uma operação de rotina, quando os agentes suspeitaram da atitude do condutor, de 52 anos, e decidiram proceder com a abordagem. Durante entrevista ele afirmou aos policiais que havia carregado a carreta em Ponta Porã e levaria até a cidade de Canoinhas (SC). Em vistoria na carroceria foram encontrados diversos fardos de maconha, em meio a carga de milho.

Questionado, o motorista afirmou que já pegou a carreta carregada na fronteira e levaria até a cidade catarinense, onde receberia R$ 50 mil pelo transporte. O material e o autor foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, onde será feita a pesagem do entorpecente.