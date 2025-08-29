Veículos de Comunicação
Início Dourados

TRÁFICO DE DROGAS

Vídeo; Carga de maconha é apreendida escondida em carreta

Jhonatan Xavier

Carga milionária será pesada na Defron, a estimativa é que tenha em torno de 10 toneladas / Foto: DOF/Reprodução
Uma ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) resultou na interceptação de um veículo carregado com uma carga de aproximadamente 10 toneladas de maconha, na rodovia MS-356. O motorista foi detido no local e responderá por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu durante uma operação de rotina, quando os agentes suspeitaram da atitude do condutor, de 52 anos, e decidiram proceder com a abordagem. Durante entrevista ele afirmou aos policiais que havia carregado a carreta em Ponta Porã e levaria até a cidade de Canoinhas (SC). Em vistoria na carroceria foram encontrados diversos fardos de maconha, em meio a carga de milho.

Questionado, o motorista afirmou que já pegou a carreta carregada na fronteira e levaria até a cidade catarinense, onde receberia R$ 50 mil pelo transporte. O material e o autor foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, onde será feita a pesagem do entorpecente.

DOF/Divulgação
