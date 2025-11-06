VÍDEO; Comboio é apreendido com cerca de R$ 275 mil em contrabando

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta quarta-feira (5), em Laguna Carapã, quatro veículos carregados com pneus e cigarros contrabandeados do Paraguai. Na ação, quatro homens, de 25, 34, 40 e 45 anos, foram presos.

Segundo as informações policiais, a ação foi realizada durante bloqueio em uma estrada vicinal do município, próximo à região do Passo Kau, quando abordaram os condutores de um Fiat Palio, um Fiat Siena, um VW Gol e um VW Polo, que seguiam juntos.

Durante as vistorias, foram encontrados 3.050 pacotes de cigarros e 85 pneus de diversos tamanhos. Questionados, os homens afirmaram que pegaram os produtos em Ponta Porã e levariam até Dourados.

Os autores e o material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 275 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.