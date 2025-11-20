Veículos de Comunicação
Início Dourados

CONTRABANDO

VÍDEO; DOF apreende R$ 12 milhões em cigarros e agrotóxico

Jhonatan Xavier

Buscas foram realizadas na região com apoio do helicóptero da unidade e com policiais da CGPA, porém nenhum suspeito foi localizado. / Foto: DOF/Divulgação
Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta terça-feira (18), na MS-386, em Mundo Novo, dois caminhões Mercedes-Benz carregados com 27.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai e 10 toneladas de agrotóxicos. Um terceiro automóvel, um Fiat Strada, foi apreendido com 15 fardos de cigarros eletrônicos.

Segundo as informações policiais, a ação aconteceu durante bloqueio na rodovia, conhecida como Estrada do Lixão, quando os condutores dos veículos, ao perceberem a presença dos militares, abandonaram os automóveis e fugiram por uma plantação de mandioca em direção a uma área de mata.

Buscas foram realizadas na região com apoio do helicóptero da unidade e com policiais da CGPA ( Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo), porém nenhum suspeito foi localizado. Nos caminhões, os policiais encontraram diversas caixas com os cigarros e os agrotóxicos acondicionados em sacolas.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 12 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Mundo Novo.

