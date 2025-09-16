VÍDEO; Homem deixa rastro de destruição na UPA e uma pessoa ferida

Um homem identificado como David Almeida de Moraes, de 38 anos, residente no Jardim Água Boa, em Dourados, foi preso no início da manhã desta terça-feira (16), após deixar um rastro de destruição na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados. Uma mulher ficou ferida durante o ato.

Segundo as informações da UPA, David deu entrada na unidade por volta das 2h, encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel), em crise comportamental e com histórico de surto psicótico. Ele chegou ao local já medicado, sonolento e desacompanhado.

Por volta das 5h ele fugiu da unidade e retornou cerca de 40 minutos depois, extremamente agressivo, alegando que alguém teria pego a sua mochila, quando passou a danificar a estrutura física e equipamentos do setor da Área Verde.

Vídeos gravados por servidores da unidade e que circulam nas redes sociais mostram o momento do surto. Ainda conforma as informações, ele foi atendido na unidade no último domingo (14), quando foi levado pelo irmão em razão de uma crise convulsiva.

Após danificar a estrutura do local ele furtou uma cadeira de rodas e seguiu por cerca de 800 metros, quando arremessou a cadeira contra uma mulher que passava pela Avenida Coronel Ponciano em uma bicicleta elétrica. A vítima foi encaminhada à UPA com diversas escoriações, recebeu atendimento e passa bem.

David foi preso pela Guarda Municipal e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de furto, lesão corporal e dano ao patrimônio público. Ele permanece preso até audiência de custódia.

Conforme as informações policiais, além da autuação desta terça-feira, o homem possui outras 19 passagens.

Confira o vídeo;