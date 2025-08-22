Veículos de Comunicação
Início Dourados

SEM VÍTIMAS

Vídeo; Incêndio consome 2 hectares próximo à área residencial em Dourados

Jhonatan Xavier

Bombeiros levaram mais de três horas para conter o fogo / Foto: Reprodução
Bombeiros levaram mais de três horas para conter o fogo / Foto: Reprodução

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na noite desta quinta-feira (21) para atender ocorrência de incêndio registrado na região Norte de Dourados, que consumiu aproximadamente dois hectares de pastagem.

O fogo teve início por volta de 19h e atingiu pastagens ao lado da Arena Ferreira, próximo ao Anel Viário. Com a intensidade do incêndio era possível observar o clarão formado pelas chamas de vários pontos da cidade.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado por volta de 22h30 e até o momento as causas do incêndio não foram confirmadas. Também não há registro de vítimas ou casas atingidas.

Confira o vídeo gravado por morador local.

Enviado à Redação
