Vídeo; Incêndio consome 2 hectares próximo à área residencial em Dourados

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na noite desta quinta-feira (21) para atender ocorrência de incêndio registrado na região Norte de Dourados, que consumiu aproximadamente dois hectares de pastagem.

O fogo teve início por volta de 19h e atingiu pastagens ao lado da Arena Ferreira, próximo ao Anel Viário. Com a intensidade do incêndio era possível observar o clarão formado pelas chamas de vários pontos da cidade.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado por volta de 22h30 e até o momento as causas do incêndio não foram confirmadas. Também não há registro de vítimas ou casas atingidas.

Confira o vídeo gravado por morador local.