Início Dourados

CAUSAS AINDA APURADAS

VÍDEO; Incêndio destrói lojas na linha de fronteira

Jhonatan Xavier

Material inflamável comercializado nas lojas contribuiu para o fogo se espelhar / Foto: Dilma Silva/Reprodução
Um grande incêndio registrado na noite desta terça-feira (02) destruiu por completo três lojas na Linha Internacional entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, fronteira do Brasil com o Paraguai. Não houve relato de feridos.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. O fogo atingiu lojas de películas, eletrônicos e calçados e avançou rapidamente pelas estruturas do comércio popular

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas no início da noite e compareceu ao local com as viaturas ABS-06 (Auto Bomba Salvamento 06), AT-14 (Auto Tanque 14) e UR-155 (Unidade de Resgate 155) para combater o incêndio e impedir que o fogo se espalhasse para prédios vizinhos.

Como grande parte do material comercializado nas lojas eram inflamáveis, o fogo se espalhou com mais facilidade. Apenas na loja de calçados atingida pelo fogo o prejuízo estimado é de R$ 60 mil.

O caso segue em investigação.

Imagem: Reprodução
