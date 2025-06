VÍDEO; Professor de Muay Thai imobiliza pitbulls ao ser atacado

Dois cachorros Pitibulls atacaram um homem de 33 anos na manhã deste domingo (29) na rua Jorge Roberto Salomão, Vila Milita, em Ponta Porã, cidade à 120 km de Dourados. Ernesto Chaves é professor de Muay Thai e havia saído para praticar uma corrida matinal, quando por volta das 9h30 foi surpreendido pelos animais.

Mesmo ferido ele conseguiu imobilizar os cachorros, que foram amarrados com a ajuda de populares. “Eu juro pra vocês que eu achei que ia morrer, um veio na perna e outro no pescoço. Agora que eu estou bem eu fico pensando, e se fosse alguém mais frágil, mais leve? Tem uma escola há 200 metros daqui”, ressalta.

De acordo com Ernesto, quando estava na ambulância, recebendo os primeiros atendimentos, o dono dos animais chegou ao local e o procurou para se desculpar e logo em seguida foi levado à delegacia.

Devido ao nevoso no momento ele não quis conversar com o proprietário dos animais, mas disse que o conhece, que já foi professor do filho dele e que entrou em contato por mensagem para tratar de algumas questões.

“Além de uma lista aqui de remédios, tem toda a questão de que eu trabalho com o meu corpo, então tenho as minhas contas, eu tenho as minhas responsabilidades e agora vou precisar me ausentar um pouco. Hoje eu já tive um livramento de Deus, estou vivo, mas eu preciso que me deem suporte em tudo que eu precisar”, ressalta.

O lutador também faz um alerta para que tutores de cães sejam responsáveis, principalmente em relação à segurança. O local onde ocorreu o incidente é um ponto de grande circulação de pessoas fazendo caminha e corrida, além de ser próximo a uma creche.

O caso segue em investigação. Os tutores dos cães podem responder por omissão de cautela na guarda ou condução animais e podem ser indiciados por crimes como lesão corporal, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão por cada vítima.

CONFIRA O VÍDEO GRAVADO PELO PROFESSOR NO MOMENTO DO INCIDENTE