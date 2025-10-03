Vigilância Sanitária de Dourados alerta para riscos de intoxicação por metanol

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, divulgou um alerta para a população para que redobre os cuidados ao escolher bebidas, diante do aumento dos casos de intoxicação por metanol no Brasil. “A atenção preventiva é essencial para evitar riscos graves à saúde”, reforça o gerente do Núcleo de Vigilância Sanitária e Ambiental do município, Diego Mesquita.

Nesta sexta-feira (3), Mato Grosso do Sul passou a ter o primeiro caso suspeito de um jovem de 21 anos, morador de Campo Grande, que morreu por suspeita de intoxicação por metanol. Ele chegou no dia 2 à UPA Universitário, consciente, reclamando de mal-estar gástrico, náuseas e vomitando líquido escuro. No final do dia, teve crise convulsiva, seguida por parada cardíaca e morreu. Amostras de sangue e urina foram coletadas para perícia no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

A Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária divulgou nota orientativa reforçando que os consumidores devem comprar apenas bebidas de marcas conhecidas, com rótulo e lacre originais, evitar produtos a granel ou de origem duvidosa e desconfiar de preços muito abaixo do praticado no mercado.

Já para os comerciantes, a orientação é adquirir apenas de fornecedores legalizados, manter notas fiscais para garantir a rastreabilidade, suspender imediatamente a venda de itens suspeitos e preservar garrafas e embalagens em caso de denúncia.

Metanol

O metanol é um álcool de uso industrial, presente em solventes e outros produtos químicos, mas extremamente perigoso quando ingerido. Mesmo em pequenas quantidades, pode provocar cegueira, insuficiência pulmonar e renal, além de levar ao coma ou à morte. No organismo, o fígado transforma a substância em compostos altamente tóxicos que atacam o sistema nervoso e o nervo óptico.

O tratamento envolve o uso de etanol farmacêutico, que impede a conversão do metanol em ácido fórmico, substância que causa as complicações. O Ministério da Saúde informou que já estabeleceu um estoque de segurança em hospitais universitários federais e adquiriu 4.300 ampolas de etanol farmacêutico para distribuição em centros de referência.

Em Dourados, a diretora-presidente da Funsaud (Fundação de Serviços da Saúde), Maria Izabel de Aguiar destacou que o Governo do Estado, via Ministério da Saúde, enviará doses do medicamento para a rede municipal. A Funsaud é responsável pela administração da UPA e Hospital da Vida. O HU-UFGD também está em tratativa com o Ministério da Saúde para receber antídoto.

Segundo o Ministério da Saúde, até esta quinta-feira (2) o país somou 59 notificações relacionadas à intoxicação por metanol, sendo 53 em São Paulo, cinco em Pernambuco e uma no Distrito Federal. Em 11 casos, exames laboratoriais confirmaram a presença da substância. (Com informações da Assecom)