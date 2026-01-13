Vigilância Sanitária monitora intoxicação em criança de Dourados e reforça fiscalização de fórmulas infantis

Uma criança internada em um hospital particular de Dourados, com quadro de intoxicação desencadeada após o consumo de um dos alimentos constantes no rol das proibições está sendo acompanhada pela Vigilância Sanitária de Dourados. Segundo informações da assessoria da Prefeitura, a orientação é para que os pais ou responsáveis fiquem atentos para os lotes desses alimentos e que, na dúvida, substitua o mesmo para prevenir eventual intoxicação.

A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, a distribuição e o uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, fabricadas pela empresa Nestlé Brasil Ltda. A medida está prevista na Resolução nº 32/2026, publicada na última quarta-feira, dia 7 de janeiro.

De acordo com a Anvisa, a decisão tem caráter preventivo e foi adotada após a identificação do risco de contaminação por cereulide, toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A ingestão de alimentos contaminados pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão de movimentos e dificuldade de reação.

Em Dourados, de acordo com a Vigilância Sanitária municipal as ações de fiscalização e orientação serão intensificadas com visitas a farmácias e supermercados, para verificar a presença dos produtos e promover a retirada imediata dos lotes que ainda estiverem disponíveis para venda, conforme a determinação da Anvisa. A ação tem como objetivo garantir a segurança alimentar e proteger a saúde das crianças e das famílias douradenses.

A fabricante informou que o recolhimento dos produtos é voluntário e ocorre em âmbito global, após a detecção da toxina em um ingrediente proveniente de um fornecedor internacional de óleos terceirizados, utilizado em uma fábrica localizada na Holanda. No Brasil, apenas os lotes especificados pela Anvisa estão incluídos no recall, não havendo impacto sobre os demais produtos das marcas citadas.

A Prefeitura orienta pais e responsáveis a verificarem atentamente o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Caso o produto pertença a um dos lotes recolhidos, ele não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Para informações sobre troca ou devolução, o consumidor deve entrar em contato diretamente com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Nestlé, conforme indicado na embalagem.

Em situações em que a criança apresente sintomas após o consumo de produtos dos lotes proibidos, a recomendação é procurar imediatamente atendimento médico, informando o alimento ingerido e, se possível, levando a embalagem para auxiliar na avaliação. (Com informações da Assecom)