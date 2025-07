Vítima de tentativa de homicídio em Dourados está na UTI e estável

Wesley Barros Nascimento, 36 anos, que foi vítima de tentativa de homicídio em frente a uma casa noturna no centro de Dourados, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e estável.

“O paciente está com uma bala alojada na cervical e déficit visual. Aguarda avaliação do oftalmologista. Está consciente, orientado e bem, dentro do possível”, informou o hospital.

O crime aconteceu na madrugada do domingo, na Avenida Weimar Gonçalves Torres. Wesley estava acompanhado de amigos próximo à danceteria quando um veículo Toyota Corolla se aproximou e o passageiro efetuou os disparos. Após os tiros, o carro fugiu do local em alta velocidade.

Em ação coordenada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), a Polícia Civil iniciou buscas por endereços ligados aos suspeitos e conseguiu localizar os envolvidos. Matheus Silva foi preso em uma residência na Vila São Brás e seria o condutor do veículo. Higor Ilson, residente no bairro Vival dos Ipês, foi identificado como o autor dos disparos. A arma utilizada foi encontrada em uma área da região do Canaã 3.