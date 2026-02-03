Vítima perde quase R$ 4 mil ao entrar em link de falso crédito em Dourados

Mais uma ocorrência registrada nesta terça-feira (3), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados reforça o alerta para a população sobre o golpe do PIX.

Uma vítima registrou a ocorrência de fraude eletrônica e relatou que o crime ocorreu após o recebimento de um e-mail sobre concessão de crédito, que ela acreditou ser enviado pelo banco Bradesco.

De acordo com a vítima, no conteúdo da mensagem havia um link que, ao ser acessado, direcionava a pessoa a realizar uma operação solicitada pelo suposto “agente do banco”. Ao seguir as orientações e colar o link indicado, a vítima teve R$ 3.999,00 transferidos de sua conta via Pix, sem sua autorização. Ao perceber o golpe, a pessoa compareceu à Depac para formalizar a denúncia.

A Polícia Civil alerta a população que instituições financeiras não compartilham dados pessoais, senhas ou códigos de verificação. Sempre desconfie de mensagens com ofertas de crédito ou solicitações de acesso a contas via links. A orientação é não clicar em links recebidos por e-mail ou redes sociais, e buscar contato diretamente com o banco por canais oficiais.