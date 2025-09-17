Veículos de Comunicação
Você sabia que pode ter valores a receber do INSS e não está sendo informado?

Kátia Kuratone

Quadro “Explicando Direito” desta quarta-feira (17) recebeu o advogado Heltonn Gomes, do escritório Nunes & Gomes. (Reprodução)
O quadro “Explicando Direito” desta quarta-feira (17) recebeu o advogado Heltonn Gomes, do escritório Nunes & Gomes, que desta vez trouxe informações sobre como a pessoa descobre se tem direito a receber valores do INSS (Instituto Nacional do Serviço Social).


“O primeiro passo é analisar o histórico previdenciário, especialmente o CNIS, que registra todos os vínculos e contribuições. Muitas vezes encontramos erros, períodos sem registro ou cálculos feitos de forma errada, que podem gerar valores retroativos significativos”, explica o advogado.

Confira a entrevista na íntegra:

