Volta da Meia Maratona do Fogo atrai atletas de toda região

O Programa Microfone Aberto desta quinta-feira (17) recebeu a diretora-presidente da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), Gisely Assunção, que falou sobre a expectativa da Meia Maratona do Fogo. As inscrições para a prova terminam hoje e devem ser feitas na página da Kmais (clique aqui). Restam poucas vagas.

A distribuição dos kits acontece nesta sexta-feira e a prova a é no domingo, dia 20 de julho, como parte das comemorações da Semana dos Bombeiros.

Em sua 6ª edição, a prova foi retomada neste ano e deve reunir 200 atletas em um percurso de 21 km. A largada acontece às 6h30 no Ginásio Municipal de Itaporã, e chegada é no quartel do Corpo de Bombeiros de Dourados.

A entrega dos kits aos atletas inscritos será no sábado (19), das 16h às 18h, na sede do Corpo de Bombeiros de Dourados (Av. Presidente Vargas, 1167). O kit inclui número de peito, chip de cronometragem e camiseta do evento.

De acordo com Gisley, os cinco primeiros colocados nas categorias geral masculino, feminino e militar receberão troféus e premiação em dinheiro. Também serão premiados com troféus os três primeiros de cada faixa etária: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 e acima de 70 anos. Todos os atletas que completarem o percurso ganharão medalha de participação.

O evento é uma realização da Prefeitura de Dourados, com apoio da Prefeitura de Itaporã, Corpo de Bombeiros e Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS).

Confira a entrevista na íntegra: