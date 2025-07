Volvo avança na expansão nacional e inaugura loja em Dourados

O “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (15), recebeu a gerente da loja Volvo recém inaugurada em Dourados, Elis Morales.

A Volvo Car Brasil acaba de inaugurar sua 50ª concessionária no país, em Dourados. A nova loja é operada pelo grupo Enzo, referência no setor automotivo da região, que amplia sua presença com a segunda unidade da marca no estado.

Elis ressalta que a chegada da Volvo à segunda maior cidade sul-mato-grossense representa mais um avanço estratégico na expansão nacional da marca, com foco no aumento do acesso à mobilidade eletrificada.

A nova concessionária é um marco também para o grupo Enzo, que completa 40 anos de história com a missão de oferecer excelência em mobilidade, atendimento e gestão. Com 26 concessionárias, representando 13 marcas automotivas, o grupo também atua com venda direta, corretora de seguros, consórcio, vendas ao governo, seminovos, peças e serviços automotivos.

Confira a entrevista na íntegra: