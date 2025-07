Aneel define regras para devolução de créditos tributários nas contas de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (22) a metodologia definitiva para que distribuidoras de energia elétrica devolvam aos consumidores os valores pagos a mais nas contas de luz devido à cobrança indevida de ICMS sobre os tributos federais PIS/Pasep e Cofins. A medida, válida para todo o país, deve gerar redução nas tarifas a partir dos próximos reajustes.

O repasse será feito de forma diluída, ao longo de 12 meses, diretamente nas faturas mensais. Isso significa que todos os consumidores serão beneficiados, independentemente de terem acionado a Justiça. A nova regra oficializa um procedimento que já vinha sendo adotado de forma provisória desde 2021, e segue o que está previsto na Lei nº 14.385, de 2022.

No caso de Mato Grosso do Sul, a Energisa está entre as concessionárias que já obtiveram decisão favorável na Justiça. Em 2022, a Receita Federal liberou R$ 447 milhões em créditos à empresa. Parte desse valor será revertido agora aos consumidores, conforme prevê a nova regra da Aneel.

As distribuidoras que receberam créditos tributários devem comunicar à Aneel, com pelo menos 45 dias de antecedência da nova tarifa, as seguintes informações: