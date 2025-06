Brasil pode ficar ingovernável em 2027, aponta estudo do Senado

O Brasil corre o risco de se tornar ingovernável a partir de 2027 caso não haja uma reforma profunda no regime fiscal. O alerta consta no 101º Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF), elaborado pela Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal.

O documento projeta uma dívida bruta do governo geral de 100% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2030 e 124,9% em 2035, com crescimento sustentado por déficits primários sucessivos e crescentes.

Regime fiscal é considerado insustentável

Segundo o estudo, o atual regime fiscal é insustentável e pode comprometer não apenas a capacidade de investimento do Estado, mas também a própria manutenção de serviços essenciais.

“O estrangulamento fiscal” é apontado como o centro do debate econômico, e a combinação entre aumento das despesas obrigatórias e queda na receita pública torna o quadro cada vez mais crítico.

A projeção da IFI mostra uma escalada constante da dívida: 77,6% do PIB em 2025, 82,4% em 2026 e 100% já em 2030. Se nada for feito, esse número pode atingir 124,9% do PIB até 2035.

A expectativa de crescimento da economia também é baixa: o PIB avançaria em média apenas 2,2% ao ano entre 2022 e 2035, ritmo insuficiente para equilibrar a trajetória da dívida.

Receitas caem, despesas aumentam

A receita primária líquida do governo central (arrecadação total do governo federal descontadas as transferências obrigatórias a estados e municípios), que em 2025 deve atingir 18,3% do PIB, tende a cair para 17,7% até 2035.

Em contrapartida, as despesas primárias (gastos do governo com saúde, educação, Previdência e demais áreas, excluindo os juros da dívida) sobem de 18,9% para 20,4% do PIB no mesmo período.

Isso gera um déficit estimado em 0,66% do PIB em 2025, chegando a 3% em 2032. “A partir de 2027, o estrangulamento é absoluto”, afirma a IFI.

Parte significativa das despesas cresce automaticamente, com valores atrelados ao salário mínimo e às vinculações constitucionais para saúde e educação, o que limita ainda mais a margem de manobra do governo.

Ao mesmo tempo, o potencial de arrecadação também está se esgotando: a carga tributária chegou a 34,24% do PIB em 2024, segudo dados do FGV/IBRE, o que reduz o espaço para novos aumentos de impostos.

Meta fiscal distante da realidade

O relatório também destaca que, mesmo com os contingenciamentos já anunciados de R$ 20,7 bilhões, o centro da meta fiscal de 2025 não será alcançado. Para cumprir rigorosamente a meta, seriam necessários mais R$ 30,9 bilhões em cortes.

A expectativa da IFI é de que, mesmo com as flexibilidades do arcabouço fiscal, o resultado primário de R$ 83,1 bilhões de déficit em 2025 contribuirá diretamente para o crescimento da dívida.

O estudo alerta ainda que, mantido o ritmo atual, as metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 já são consideradas inatingíveis. A utilização de medidas artificiais para mascarar a realidade fiscal, como a compensação de metas entre orçamentos e a transformação de despesas em créditos tributários, também preocupa. A IFI afirma que tais ações comprometem a credibilidade da política fiscal brasileira.

Soluções exigem vontade política

Para evitar um colapso, a saída apontada pela IFI é uma reforma estrutural que recupere a capacidade de investimento do governo, estanque o crescimento da dívida e permita equilíbrio nas contas de estados e municípios.

O estudo reconhece que os desafios são econômicos, mas ressalta que as soluções são essencialmente políticas.