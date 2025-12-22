Veículos de Comunicação
Início Economia

ECONOMIA

Contribuição do MEI terá reajuste em 2026; saiba os novos valores

Com o aumento do salário-mínimo, a contribuição mensal do MEI será ajustada para até R$ 87,35.

Gabriela Porto

Foto: Divulgação Sebrae/MS
Foto: Divulgação Sebrae/MS

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada recentemente na Câmara dos Deputados, trouxe a atualização do valor do salário-mínimo para 2026, que será de R$ 1.627, com um reajuste de 7,2% em relação ao valor de 2025. Esse aumento impacta diretamente a contribuição do Microempreendedor Individual (MEI), que, por sua vez, verá um ajuste em seus boletos de pagamento mensal a partir de janeiro de 2026.

Com a mudança, os valores do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), utilizado para a contribuição dos microempreendedores, variarão entre R$ 82,35 e R$ 87,35, dependendo da categoria do MEI. Essa alteração acompanha a variação do salário-mínimo, com a contribuição sendo calculada com base em uma fórmula que inclui o INSS, o ISS e o ICMS.

Como é calculada a contribuição do MEI?

A contribuição do MEI é composta por três tributos principais, sendo:

  1. INSS (Previdência Social): 5% do salário-mínimo.
  2. ISS (Imposto Sobre Serviços): R$ 5,00.
  3. ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços): R$ 1,00.

Além disso, o valor do DAS-MEI pode variar de acordo com a atividade do empreendedor. Confira os novos valores para cada setor:

  • Comércio e Indústria: R$ 82,35
  • Serviços: R$ 86,35
  • Comércio e Serviços: R$ 87,35

O caso do MEI Caminhoneiro

Para os MEIs Caminhoneiros, o valor da contribuição será diferente e dependerá do tipo de produto transportado e do local de destino. Os valores para este segmento variarão entre R$ 196,24 e R$ 200,24, com base em 12% do salário-mínimo para o INSS, além das contribuições de ICMS e ISS, que são os mesmos para os outros MEIs.

Benefícios para os empreendedores

Com o pagamento regular do DAS-MEI, os empreendedores têm direito a benefícios previdenciários, como:

  • Aposentadoria por invalidez.
  • Auxílio-doença.
  • Salário-maternidade.
  • Pensão por morte.
  • Aposentadoria por idade.
  • Auxílio-reclusão para seus familiares.

Vale destacar que, para acessar alguns desses benefícios, pode ser necessário cumprir um período de carência, que pode variar conforme o benefício.

Como emitir o DAS-MEI?

O Sebrae recomenda que o pagamento da contribuição não seja deixado para a última hora. Para facilitar o processo, a instituição oferece uma ferramenta gratuita para emissão do boleto no site do Sebrae, no aplicativo ou pela Central 0800.

Basta acessar o portal do Sebrae e fazer o login com o CPF e senha. Depois, é possível emitir o boleto ou gerar o código para pagamento on-line, além de consultar o histórico de pagamentos da contribuição.

Em caso de dúvidas, o Sebrae também disponibiliza atendimento pelo telefone 0800 570 0800.

Sobre o MEI

Criada em 2008, a figura do Microempreendedor Individual (MEI) já formalizou mais de 13,1 milhões de negócios no Brasil, representando mais da metade das empresas do país. O programa foi criado para facilitar a formalização de pequenos negócios, permitindo que empreendedores individuais tenham acesso a benefícios e vantagens fiscais, além de contribuir para o desenvolvimento da economia local.

