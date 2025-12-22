Contribuição do MEI terá reajuste em 2026; saiba os novos valores

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada recentemente na Câmara dos Deputados, trouxe a atualização do valor do salário-mínimo para 2026, que será de R$ 1.627, com um reajuste de 7,2% em relação ao valor de 2025. Esse aumento impacta diretamente a contribuição do Microempreendedor Individual (MEI), que, por sua vez, verá um ajuste em seus boletos de pagamento mensal a partir de janeiro de 2026.

Com a mudança, os valores do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), utilizado para a contribuição dos microempreendedores, variarão entre R$ 82,35 e R$ 87,35, dependendo da categoria do MEI. Essa alteração acompanha a variação do salário-mínimo, com a contribuição sendo calculada com base em uma fórmula que inclui o INSS, o ISS e o ICMS.

Como é calculada a contribuição do MEI?

A contribuição do MEI é composta por três tributos principais, sendo:

INSS (Previdência Social): 5% do salário-mínimo. ISS (Imposto Sobre Serviços): R$ 5,00. ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços): R$ 1,00.

Além disso, o valor do DAS-MEI pode variar de acordo com a atividade do empreendedor. Confira os novos valores para cada setor:

Comércio e Indústria : R$ 82,35

: Serviços : R$ 86,35

: Comércio e Serviços: R$ 87,35

O caso do MEI Caminhoneiro

Para os MEIs Caminhoneiros, o valor da contribuição será diferente e dependerá do tipo de produto transportado e do local de destino. Os valores para este segmento variarão entre R$ 196,24 e R$ 200,24, com base em 12% do salário-mínimo para o INSS, além das contribuições de ICMS e ISS, que são os mesmos para os outros MEIs.