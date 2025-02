Dourados registra crescimento na abertura de empresas em janeiro

Em janeiro de 2025, Dourados registrou a abertura de 147 novas empresas, representando 11,3% do total de 1.298 empreendimentos inaugurados em Mato Grosso do Sul no período. Esse desempenho reflete o ambiente favorável ao empreendedorismo na cidade, que se destaca como um dos principais polos econômicos do estado.

O setor de serviços lidera as novas aberturas em Dourados, seguindo a tendência estadual, onde 75,1% das empresas criadas em janeiro pertencem a esse segmento. O comércio e a indústria também contribuíram para o avanço, com 22,2% e 2,54% das novas empresas, respectivamente.

No acumulado de 2024, Dourados registrou 1.266 novas empresas, se consolidando como a segunda cidade com maior número de aberturas no estado, atrás apenas de Campo Grande. Esse desempenho evidencia a confiança dos empreendedores no potencial econômico do município e a diversificação de sua base empresarial.

Os números foram divulgado pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), que atribui esse crescimento à agilidade e segurança nos processos de abertura de empresas, além de capacitações oferecidas a profissionais contábeis e funcionários. Essas iniciativas visam melhorar o atendimento ao cidadão empresarial e fomentar o desenvolvimento econômico regional.