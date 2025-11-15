Veículos de Comunicação
ECONOMIA

EUA anunciam redução de tarifas para café, laranja, carne bovina e outros produtos

Para o Brasil, as taxas caíram de 50% para 40%

Arthur Ayres

Redução das tarifas engloba cerca de 200 produtos - Foto: Divulgação/ Agência Brasil
Redução das tarifas engloba cerca de 200 produtos - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Os Estados Unidos anunciaram por meio da Casa Branca, a redução das tarifas de importação recíprocas, sob cerca de 200 produtos alimentícios, que incluem café e chá; frutas tropicais e sucos de frutas; cacau e especiarias; bananas, laranjas e tomates; carne bovina; e fertilizantes adicionais.

A redução abrange as taxas de reciprocidade em 10%, impostas a diversos países pelo presidente Donald Trump, em abril. Para o Brasil, as taxas caíram de 50% para 40%.

Em julho, no entanto, o presidente dos EUA anunciou uma tarifa adicional, de 40%, para compra de produtos brasileiros, que continua valendo, segundo o governo.

O governo Trump vem enfrentado pressão pelo aumento de preços no país, o decreto faz parte de um grande esforço de Trump e de suas principais autoridades para atender às crescentes preocupações dos estadunidenses.

