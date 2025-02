Fortalecimento comercial; Aced e Celeiro MS assinam acordo com a Argentina

A diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), representantes da Agência de Desenvolvimento Celeiro MS e uma comissão internacional da Argentina se reuniram na tarde desta quarta-feira, 12, na sede da Associação, para discutir a Rota Bioceânica e relevância dela nas negociações entre os países vizinhos. No encontrou foi assinado um acordo de cooperação entre Dourados e a Argentina, com o objetivo de fortalecer os laços comerciais e logísticos na região.

O presidente da ACED, Paulo Roberto Campione, destaca a importância da parceria. “Acreditamos que esse acordo assinado entre ACED, Celeiro MS e o Instituto de Ciências Econômicas de Jujuy, na Argentina, é um feito histórico para Dourados. Com esse acordo os empresários de Dourados poderão oferecer seus produtos para os irmãos argentinos, e eles a nós, fortalecendo os comércios dos dois países”, afirma.

Rodrigo Jeferson Trambuch, presidente da Agência de Desenvolvimento Celeiro MS, enfatiza os benefícios logísticos da Rota. “Esse termo de cooperação foi assinado pensando em como fomos ampliar a atuação das nossas empresas, junto as da Argentina, e facilitar a abertura de comércio e negócios, aproveitando todas as oportunidades que a Rota Bioceânica está trazendo ao Mato Grosso do Sul, em especial a região de Dourados”, disse.

O acordo de cooperação firmado estabelece diretrizes para a colaboração mútua em áreas como infraestrutura, comércio e desenvolvimento sustentável. Entre os pontos principais, destacam-se o compromisso de ambas as partes em promover investimentos conjuntos, facilitar o trânsito de mercadorias e incentivar a troca de conhecimentos técnicos e tecnológicos.

Reunião aconteceu na tarde desta quarta-feira, 12, entre diretores da ACED, representantes do Celeiro MS e Instituto de Ciências Econômicas de Jujuy, na Argentina / Fotos: Aced

Além disso, o acordo prevê a criação de comitês bilaterais para monitorar o progresso das iniciativas e garantir que os objetivos estabelecidos sejam alcançados de maneira eficiente. Essas medidas visam não apenas fortalecer as relações comerciais, mas também promover o desenvolvimento econômico e social das regiões envolvidas.

Em agosto de 2022, a ACED já havia promovido o evento “Dourados na Rota Bioceânica”, que reuniu autoridades e empresários para debater as oportunidades geradas por este corredor logístico. Na ocasião, o diplomata João Carlos Parkinson de Castro ressaltou o papel estratégico de Dourados na integração sul-americana, afirmando que a cidade seria um importante hub para a consolidação da Rota.

De volta à ACED nesta quarta-feira, o diplomata João Carlos Parkinson de Castro reforçou a relevância da cooperação internacional. “A assinatura deste acordo é um passo crucial para a concretização da Rota Bioceânica, que promoverá uma integração sem precedentes entre nossos países e impulsionará o desenvolvimento regional”.

Com a formalização deste acordo, Dourados dá um passo significativo rumo para se consolidar como polo logístico e comercial na América do Sul, fortalecendo as relações com a Argentina e demais países envolvidos na Rota Bioceânica.