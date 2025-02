NOVO PRAZO

IFMS reabre inscrições para bolsistas do Programa Teko Porã

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) reabriu o prazo de inscrições na seleção para bolsistas do Programa Teko Porã: Fortalecimento do Bem Viver do Povo Guarani Kaiowá. Os interessados têm até domingo, 23, para se inscreverem. O programa visa fortalecer as comunidades localizadas no Sul do Estado, por meio de ações territoriais, culturais, […]