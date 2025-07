Portos de MS já exportaram mais em 2025 do que em todo o ano passado

As exportações pelos portos de Corumbá e Porto Murtinho somaram US$ 330,9 milhões no primeiro semestre de 2025. Juntos, os dois terminais movimentaram 4,5 milhões de toneladas, superando o total registrado durante todo o ano de 2024. Os dados reforçam a importância da Hidrovia do Paraguai no escoamento de produtos como minério de ferro, ferro-gusa e soja.

Corumbá respondeu por US$ 197,6 milhões em vendas externas. O destaque foi o minério de ferro e seus concentrados, com 3,82 milhões de toneladas embarcadas e receita de US$ 182,8 milhões. Também foram exportados ferro-gusa (50,5 mil toneladas), minérios de metais de base (125 mil toneladas) e celulose (18,4 mil toneladas).

Em Porto Murtinho, as exportações chegaram a US$ 133,5 milhões, com embarques exclusivos de soja em grão. Foram exportadas 370,1 mil toneladas da commodity, volume três vezes maior que o registrado no mesmo período de 2024 e já superior ao total exportado no ano passado.

A recuperação parcial dos níveis do rio Paraguai neste ano tem contribuído para a retomada da navegação. Segundo o Imasul, o nível do rio subiu 2,20 metros em Ladário e 2,40 metros em Porto Murtinho, após a forte estiagem de 2024. A melhora na navegabilidade permitiu a reativação das rotas fluviais de exportação.

A concessão da Hidrovia do Rio Paraguai está prevista para dezembro deste ano. O projeto inclui um trecho de 600 km entre Corumbá e a foz do Rio Apa, em Porto Murtinho. Estão previstos investimentos iniciais de R$ 63,8 milhões nos primeiros cinco anos, com serviços como dragagem, sinalização, construção de galpão e implantação de sistemas de tráfego aquaviário. O contrato será de 15 anos, podendo ser prorrogado.