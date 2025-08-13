“A Festa do Folclore deste ano irá atender as pessoas com deficiência”, diz presidente da CMDPcD

A tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas contará este ano com uma estrutura adaptada para garantir acessibilidade e inclusão às pessoas com deficiência. A informação foi confirmada pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência De Três Lagoas (CMDPcD), Sandra Latta, durante entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1.

Segundo Latta, a parceria com a Prefeitura Municipal e a organização do evento foi fundamental para atender essa demanda.

“Este ano, conseguimos avançar bastante na questão da acessibilidade. Teremos rampas, espaços reservados e banheiros adaptados, tudo pensado para que as pessoas com deficiência possam participar e aproveitar a festa com segurança e conforto”, afirmou.

Além da estrutura física, haverá também uma equipe de apoio para auxiliar na locomoção e no atendimento de necessidades específicas.

“É importante que todos se sintam incluídos. A Festa do Folclore é um evento cultural que pertence à cidade, e a inclusão é parte essencial disso”, ressaltou o presidente da CMDPcD.