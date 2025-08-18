Veículos de Comunicação
Início Educação

EDUCAÇÃO E CULTURA

Alunos de Cassilândia criam jogo educativo sobre diversidade cultural e resistência no Brasil 

Inspirados por pesquisas e debates, os estudantes transformaram história e geografia em uma experiência lúdica que une aprendizado, tecnologia e cidadania.

Roberto Chamorro

Projeto interdisciplinar do 6º ano da Escola Estadual Rui Barbosa resulta no jogo *Raízes do Brasil – Cartas da Resistência*, que valoriza a contribuição indígena, africana e afrodescendente na formação do país.

Em Cassilândia, alunos do 6º ano da Escola Estadual Rui Barbosa, orientados pelo professor Paulo Rosa, desenvolveram um projeto interdisciplinar que uniu história, geografia e tecnologia. O resultado foi a criação do jogo “Raízes do Brasil – Cartas da Resistência”, que valoriza a diversidade étnico-cultural brasileira por meio de conhecimento, criatividade e estratégia.

O objetivo central do trabalho foi destacar a contribuição de povos indígenas, africanos e afrodescendentes na formação do país. Para isso, os estudantes participaram de aulas expositivas, rodas de conversa e pesquisas mediadas por inteligência artificial (IA), explorando religiosidade, línguas, saberes ancestrais e formas de resistência.

As investigações também contemplaram personalidades históricas e contemporâneas que simbolizam resistência cultural, entre artistas, escritores, ativistas, músicos e líderes comunitários. Entre os destaques regionais estão o líder indígena Eliseu Lopes, da etnia Guarani Kaiowá; o grupo de rap  “Brô MC’s”, formado por jovens da etnia Terena; e os  “Cavaleiros Guaicuru”, reconhecidos historicamente pela resistência no Pantanal.

No jogo, dois participantes disputam partidas em 10 rodadas. Cada jogador inicia com 10 cartas de personagens, 5 cartas de poderes especiais e 9.000 pontos de resistência cultural. A dinâmica envolve ataques e defesas estratégicos, utilizando atributos históricos e culturais para vencer confrontos. A proposta combina raciocínio lógico-matemático e aprofundamento histórico-geográfico.

Segundo o professor Paulo Rosa, licenciado em Geografia, o projeto extrapola os limites da sala de aula: 

 “Ao criar, jogar e refletir, nossos estudantes ressignificam suas raízes, fortalecem sua consciência cidadã e se tornam multiplicadores de respeito à diversidade e à história brasileira.”

O jogo está disponível gratuitamente para download, acompanhado de manual, cartas para impressão, marcador de pontos e guia pedagógico.

