Inscrições para o Enem 2025 começam nesta segunda-feira

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começaram nesta segunda-feira (26) e vão até 6 de junho.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem acessar a Página do Estudante e informar suas informações pessoais, como CPF, data de nascimento, e-mail, número de telefone, entre outros.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até 11 de junho, com exceção de quem está isento. A inscrição será confirmada somente após o pagamento, que pode ser feito por PIX, boleto ou cartão de crédito.

As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro.

O Enem é um dos principais meios de ingresso no Ensino Superior no Brasil. Para acessar universidades públicas, a nota do Enem é usada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu); já para universidades privadas, o Enem é usado pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudanti (Fies).

São questões referentes às quatro áreas de conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas), além de um texto dissertativo-argumentativo.