Nova escola deve substituir prédio precário em área rural de Campo Grande

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT/MS) acompanha a construção da nova sede da Escola Municipal Leovegildo de Melo, no Assentamento Estrela, entre Campo Grande e Jaraguari. A obra está na fase de fundação e busca substituir o prédio atual, que há 20 anos funciona em condições precárias, próximo a plantações de soja e com risco de exposição a agrotóxicos.

Atualmente, 237 alunos estudam em salas improvisadas, com rede elétrica limitada e sem estrutura para biblioteca, quadra de esportes ou espaços adequados para educação especial. Durante as aulas de educação física, os estudantes precisam usar um campo improvisado dentro da fazenda ou se abrigar sob árvores em dias de calor intenso.

A nova escola deve contar com 12 salas de aula, quadra poliesportiva e espaços de apoio. Porém, o projeto em andamento prevê inicialmente apenas quatro salas, ficando parte da estrutura para etapas futuras. O Ministério Público do Trabalho e a Secretaria Municipal de Educação realizam reuniões mensais para acompanhar o andamento da obra e discutir soluções para acelerar a entrega.

O investimento total é de R$ 2,8 milhões, recurso obtido a partir de um processo que responsabilizou um produtor rural por manter trabalhadores em condições degradantes em Porto Murtinho.

Segundo o procurador do Trabalho Paulo Douglas de Moraes, o objetivo é transformar o recurso em benefício duradouro para a comunidade: “Garantir acesso à educação é quebrar o ciclo de desigualdades que sustenta práticas como o trabalho escravo”, afirmou.

A expectativa é de que a nova unidade escolar possa atender melhor a comunidade do Assentamento Estrela, garantindo mais segurança e qualidade para estudantes e professores.

*Com informações do MPT/MS