UFMS lança plataforma para sugestões da comunidade universitária

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) lançou nesta terça-feira (22), a plataforma digital do programa UFMS em Ação, com o objetivo de reunir propostas da comunidade universitária sobre o tema Formação Inclusiva e Humanizada para uma sociedade em transformação. A transmissão do lançamento foi realizada ao vivo pela TV UFMS.

Destinada a estudantes, servidores e colaboradores terceirizados, a iniciativa permite o envio de sugestões mediante login com o Passaporte UFMS. A plataforma ficará disponível até o dia 18 de maio. As contribuições devem servir de base para o aprimoramento das ações institucionais, com foco na melhoria da formação acadêmica e das condições de trabalho.

O programa é parte do processo de consolidação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-PPI 2025-2030), que já passou por uma primeira etapa no final de 2024, com a realização de 11 audiências públicas e a participação de diversos segmentos da comunidade universitária. Na ocasião, foram registradas 135 propostas, 489 comentários e mais de 8,5 mil apoios por meio da mesma plataforma digital.

A reitora da UFMS, Camila Ítavo, destacou que o UFMS em Ação é uma mobilização coletiva pautada em três pilares: pertencer, interagir e somar. “Sabemos onde queremos chegar. Agora é hora de dialogar sobre como faremos isso, sempre em conjunto”, afirmou. Ela ressaltou a importância da participação ativa da comunidade na construção de uma universidade mais acolhedora e comprometida com o futuro.

Entre os temas que devem orientar as sugestões, estão o aumento do acesso aos cursos de graduação, a elevação das taxas de sucesso acadêmico, melhorias no ambiente de trabalho dos servidores e o fortalecimento geral dos cursos oferecidos.

Após o encerramento do período de recebimento de propostas, as informações serão organizadas e analisadas por uma comissão de acompanhamento composta por membros do Conselho Universitário e presidida pela pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Dulce Tristão.

*Com informações da UFMS