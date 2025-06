Curso gratuito de assistente administrativo abre inscrições em Campo Grande

Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de assistente administrativo voltado exclusivamente para mulheres em Campo Grande. A formação será realizada entre os dias 16 e 18 de junho, das 19h às 21h30, na Escola de Capacitação para Mulheres (Escap Semu), com apoio da Rede de Empreendedores Conectados com Cristo (RECC).

Com carga horária de 30 horas e emissão de certificado ao final, o curso oferece conhecimentos básicos da área administrativa, com foco em organização, rotinas de apoio operacional e práticas voltadas ao dia a dia corporativo. A capacitação será conduzida por Viviana Encinas, especialista em Administração e Marketing.

A iniciativa busca contribuir para a inserção e permanência de mulheres no mercado de trabalho, especialmente aquelas que desejam reingressar na vida profissional ou adquirir novas competências.

As interessadas podem se inscrever gratuitamente no site da Secretaria Executiva da Mulher, presencialmente na sede da Secretaria Executiva da Mulher ou pelo WhatsApp (67) 99158-1466. As vagas são limitadas