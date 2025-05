Costelada 2025: Bando do Velho Jack, 30 anos de referência no rock clássico

Uma das bandas mais tradicionais de rock/blues em Mato Grosso do Sul, com 30 anos de formação, estará hoje em Paranaíba para a abertura da Costelada 2025, organizada pelo Moto Grupo Rota 158. O Bando do Velho Jack, nome inspirado no famoso uísque Jack Daniel’s, é considerado uma das bandas mais influentes do cenário do rock clássico brasileiro na região Centro-Oeste e uma referência no rock sul-mato-grossense.

Formada em Campo Grande, em 1995, a banda possui cinco álbuns, sendo quatro lançados oficialmente. Sua característica principal é a mistura de músicas autorais com blues e covers do rock mundial.

Hoje, o Bando do Velho Jack se apresenta às 21h no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira, com a formação atual: Rodrigo Tozzette (vocalista e guitarra base), Marcos Yallouz (baixista), Fábio Terra (cantor e violão), Alex Cavalheri (tecladista) e o baterista Alex Kundera.

A Costelada 2025 inicia sua programação de shows nesta sexta-feira, com a apresentação da banda Diox, que retorna a Paranaíba para fazer o melhor do rock’n’roll. Ambos os shows serão gratuitos, com portões abertos às 19h. Antes da abertura, os motociclistas participam da Moto Romaria e da missa das bênçãos das motocicletas na Igreja Santo Antônio.

Seis bandas animarão o palco da Costelada 2025

Sábado, às 12h: “Fernando morreu”, de Campo Grande. O nome reflete a história de um vocalista que mudou de vida, saindo do sertanejo para acreditar no rock, tocando clássicos do rock e Johnny Cash.

Às 13h45: Diox, de Votuporanga e Rio Preto. Conhecidos pela explosão de energia no palco, eles prometem uma dose dupla de hard rock, tributos ao AC/DC, Guns N’ Roses e outros clássicos que marcaram história.

Às 15h15: Hammadorys, de Paranaíba. Com 15 anos de estrada, a banda se define como “uma banda de rock baseada no mais puro e honesto amadorismo”. Seus integrantes são amigos de infância e completam 15 anos de estrada.