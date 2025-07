Corrida noturna celebra saúde e cooperativismo em Campo Grande

No dia 2 de agosto, Campo Grande recebe a primeira edição da Corrida Sicredi, com largada marcada para às 18h no Parque dos Poderes. O evento, promovido pela cooperativa Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, busca incentivar a prática esportiva, a convivência em comunidade e o fortalecimento do cooperativismo.

Celso Ramos Régis nos estúdios na Massa FM – Foto: Duda Schindler

De acordo com Celso Ramos Régis, presidente da cooperativa, a iniciativa integra as comemorações do Ano Internacional das Cooperativas, proclamado pela ONU.

“O fim de tudo isso é cuidar de gente. O cooperativismo existe para um cuidar do outro, e é isso que queremos incentivar”, afirmou durante entrevista à Massa FM.

A corrida contará com provas de 5 km, 10 km e caminhada. Uma das novidades será a presença dos “pacers”, corredores experientes que acompanham os participantes durante o percurso para oferecer orientações técnicas em tempo real. A expectativa é reunir atletas amadores e famílias em um ambiente seguro, com apoio de profissionais de educação física e fisioterapia.

As inscrições estão abertas até o dia 11 de julho no site kmaisclube. Associados Sicredi têm desconto na taxa de inscrição. Além das atividades esportivas, o evento terá premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados e ações de educação financeira.

A organização também pretende tornar a corrida um evento anual no calendário esportivo da capital. “Pelo sucesso já alcançado, é quase certo que faremos todos os anos. Será mais uma forma de promover saúde e cooperação com a comunidade”, disse Régis.

1ª Corrida Sicredi

Data: 2 de agosto de 2025

Horário: 18h

Local: Avenida Fadel Tajher lunes – Parque dos Poderes, Campo Grande/MS

Confira a entrevista completa na Tarde da Massa: