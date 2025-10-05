Veículos de Comunicação
Início Esportes

Esgrima

Esgrimista três-lagoense é destaque em Sul-Americano

Guilherme Dubiel e o técnico Diego Dourado

Israel Espíndola

Esgrimista de Três Lagoas, conquistou duas medalhas, ouro e bronze no Sul-Americano
Esgrimista de Três Lagoas, conquistou duas medalhas, ouro e bronze no Sul-Americano

No Campeonato Sul-Americano de Esgrima, realizado em Lima, no Peru, Guilherme Dubiel Dourado, de Três Lagoas, conquistou duas medalhas, ouro e bronze.

O esgrimista três-lagoense, é apontado como um dos principais nomes da nova geração. Guilherme foi medalha de ouro no Sub-17 individual, e bronze no Sub-20 por equipes. Para o técnico, Diego Dourado, o resultado é reflexo de um trabalho de longo prazo. “Ver o Guilherme competindo de igual para igual com os melhores do continente é motivo de muito orgulho. O Guilherme viveu um momento brilhante, conquistando duas medalhas em duas categorias, mais do que medalhas o que vale mesmo é o aprendizado dessa experiência internacional”, destacou o técnico.

Guilherme nasceu em Três Lagoas, mas atualmente mora em Lins (SP), onde treina e compete pelo Dourado Esgrima Club. A equipe contou com cinco atletas representando o Brasil na competição continental, sendo quatro de Lins.

