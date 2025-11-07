Veículos de Comunicação
Início Esportes

ESPORTES

Futebol de base tem rodada decisiva neste fim de semana

Estaduais Sub-17 e Sub-11 marcam sábado decisivo

Arthur Ayres

Futebol de base do Mato Grosso do Sul tem duas competições em fases decisivas - Foto: Divulgação/FFMS
Futebol de base do Mato Grosso do Sul tem duas competições em fases decisivas - Foto: Divulgação/FFMS

Neste sábado (8), o futebol de base de Mato Grosso do Sul tem duas competições em fases decisivas. O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17, tem disputa dos jogos de volta das quartas de final, enquanto o Sub-11 abre os confrontos das semifinais.

Pelo Sub-17, o Náutico FC enfrenta o Grêmio Santo Antônio com vantagem do empate, já que venceu o jogo de ida pela vantagem miníma, o jogo acontece no Estádio Olho do Furacão, ás 13h.

Três jogos acontecem às 15h, no Estádio Municipal de Terenos, o Operário FC recebe o CE Naviraiense e, também com a vantagem do empate, já que venceu na casa do adversário por 3 a 2. No Estádio Saraivão, em Ivinhema, o Instituto Ismaily enfrenta o São Gabriel EC e busca reverter o réves do jogo da ida, já que o adversário venceu em casa por 1 a 0. No Estádio Municipal de Douradina, o Ceart FC joga contra o FC Pantanal na mesma situação.

No estadual Sub-11, a rodada de ida da fase semifinal acontece com dois jogos às 9h. No Estádio da Leda, em Dourados, o DAC recebe o FC Pantanal. Na Associação Médica, em Campo Grande, jogam União ABC e Náutico FC. A rodada de volta acontece no dia 15, com os dois jogos na Capital.

