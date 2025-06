Lateral da Seleção, Maurinho, será padrinho de projeto social em Paranaíba

O jogador Maurinho, nome completo de Mauro Sergio Viriato Mendes, ex-lateral-direito da Seleção Brasileira em 2003, será o padrinho de um projeto social focado na reestruturação do futebol em Paranaíba. Aposentado dos gramados desde 2015, o ex-atleta é conhecido por sua vitoriosa carreira, que incluiu passagens por grandes clubes e importantes títulos.

Com histórico em equipes como Santos, Cruzeiro, São Paulo e Goiás, Maurinho conquistou o Campeonato Brasileiro com o Santos em 2002. No Cruzeiro, onde teve duas passagens (2003 a 2006 e 2008), foi campeão brasileiro em 2003 e tricampeão mineiro (2003, 2004 e 2006). Ele também fez parte do elenco do São Paulo nos anos em que o clube conquistou o Campeonato Brasileiro (2006, 2007 e 2008), além de ter integrado o grupo da Copa das Confederações em 2005.

Sua carreira, marcada por experiência e diversos títulos, também o levou a clubes como Fernandópolis, Rio Preto, Ituano, São Bento, Sertãozinho, Paulista, Pelotas, Uberaba e Grêmio Barueri. Maurinho antecipou sua aposentadoria em 2015 devido a uma lesão no joelho. Atualmente, ele reside em Fernandópolis, onde já colabora com projetos sociais e na descoberta de novos talentos para o futebol.