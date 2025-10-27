Maria Eduarda voa longe e conquista o ouro no Brasileiro Sub-16

Um salto de 5,69 metros levou a atleta três-lagoense Maria Eduarda ao título de campeã brasileira no salto em distância, durante o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16, realizado em João Pessoa (PB).
Mais uma vez, a jovem mostrou raça, determinação e foco. Durante o torneio Maria Eduarda estava saltando para 5,25 metros, distância que classificava a atleta para a final. E justamente na final, que a jovem de Três Lagoas voou e saltou a distância de 5,69 metros, garantindo a medalha de ouro.
Por telefone, o técnico parabenizou Maria Eduarda e agradeceu o apoio de todos. “Estamos felizes com o resultado. Maria Eduarda é uma atleta de grande potencial e, se ela continuar assim, vai trazer muito orgulho para o Brasil”, pontuou Reynaldo Abraão.
O Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-16 foi realizado entre 24 a 26 de outubro, em João Pessoa (PB).