Esporte

Maria Eduarda voa longe e conquista o ouro no Brasileiro Sub-16

Atleta de Três Lagoas conquistou ouro em João Pessoa (PB)

Israel Espíndola

Maria Eduarda saltou 5,69 metros, resultado que consagrou como campeão brasileira
Maria Eduarda saltou 5,69 metros, resultado que consagrou como campeão brasileira

Um salto de 5,69 metros levou a atleta três-lagoense Maria Eduarda ao título de campeã brasileira no salto em distância, durante o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16, realizado em João Pessoa (PB).

Mais uma vez, a jovem mostrou raça, determinação e foco. Durante o torneio Maria Eduarda estava saltando para 5,25 metros, distância que classificava a atleta para a final. E justamente na final, que a jovem de Três Lagoas voou e saltou a distância de 5,69 metros, garantindo a medalha de ouro.

Por telefone, o técnico parabenizou Maria Eduarda e agradeceu o apoio de todos. “Estamos felizes com o resultado. Maria Eduarda é uma atleta de grande potencial e, se ela continuar assim, vai trazer muito orgulho para o Brasil”, pontuou Reynaldo Abraão.

O Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-16 foi realizado entre 24 a 26 de outubro, em João Pessoa (PB).

