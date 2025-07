Três Lagoas sedia a 12ª Olimpíadas das APAEs

Três Lagoas será palco, nos dias 8 e 9 de julho, da 12ª edição das Olimpíadas Estaduais das APAEs de Mato Grosso do Sul. O evento, que reúne nove delegações de diferentes municípios sul-mato-grossenses, celebra o esporte como instrumento de inclusão e desenvolvimento para pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Ao todo, são 130 atletas das cidades de Alcinópolis, Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência e Três Lagoas, que estarão competindo em cinco modalidades esportivas.

As disputas serão realizadas no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha, onde ocorrerão as competições de futsal, tênis de mesa e bocha adaptada. Outras estruturas do município também receberão as provas. O atletismo será disputado no estádio da ADEN (Associação Desportiva Noroeste do Brasil), e as provas de natação acontecerão na academia MedSports. As competições desenvolvem não apenas o aspecto esportivo, mas também promovem o convívio social entre os participantes, incentivando a integração, a autoestima e a valorização dos atletas atendidos pelas Apaes.

A cerimônia de abertura está prevista para o final da tarde de segunda-feira (8), com desfile das delegações e apresentações culturais. Ao longo dos dois dias, os atletas disputarão medalhas em diferentes categorias, com o apoio de professores, voluntários e familiares.