Obra bilionária transforma Inocência em potência de empregos e coloca cidade no topo do ranking estadual

A instalação de um dos maiores projetos industriais do mundo vem redesenhando o mapa econômico de Mato Grosso do Sul. Em 2025, Inocência alcançou o segundo melhor saldo de geração de empregos formais do estado, resultado diretamente associado à construção da megafábrica de celulose da empresa chilena Arauco.

Segundo dados do Caged, o município acumulou 2.349 novos postos de trabalho com carteira assinada ao longo do ano. O desempenho ficou atrás apenas de Campo Grande e superou cidades tradicionalmente mais populosas e industrializadas.

Transformação econômica em ritmo acelerado

Com uma população historicamente pequena, Inocência passou a vivenciar um crescimento acelerado a partir do início das obras. O número de moradores praticamente dobrou em poucos meses, impulsionado pela chegada de trabalhadores envolvidos nas primeiras etapas do empreendimento.

Esse movimento aqueceu diversos setores da economia local, especialmente a construção civil, o comércio e os serviços, criando um ciclo de expansão que se reflete diretamente nos indicadores de emprego.

Obra atinge fase decisiva

A expectativa é de que, nos próximos meses, a cidade receba milhares de novos trabalhadores para a fase mais intensa da construção. No auge das obras, a estimativa é de que cerca de 14 mil pessoas atuem diretamente no canteiro, enquanto a população total pode ultrapassar 27 mil habitantes.

Após o início das operações, a cadeia produtiva da celulose deve sustentar milhares de empregos diretos e indiretos, envolvendo logística, transporte e produção florestal.