Obra bilionária transforma Inocência em potência de empregos e coloca cidade no topo do ranking estadual

A instalação de um dos maiores projetos industriais do mundo vem redesenhando o mapa econômico de Mato Grosso do Sul. Em 2025, Inocência alcançou o segundo melhor saldo de geração de empregos formais do estado, resultado diretamente associado à construção da megafábrica de celulose da empresa chilena Arauco.
Segundo dados do Caged, o município acumulou 2.349 novos postos de trabalho com carteira assinada ao longo do ano. O desempenho ficou atrás apenas de Campo Grande e superou cidades tradicionalmente mais populosas e industrializadas.
Transformação econômica em ritmo acelerado
Com uma população historicamente pequena, Inocência passou a vivenciar um crescimento acelerado a partir do início das obras. O número de moradores praticamente dobrou em poucos meses, impulsionado pela chegada de trabalhadores envolvidos nas primeiras etapas do empreendimento.
Esse movimento aqueceu diversos setores da economia local, especialmente a construção civil, o comércio e os serviços, criando um ciclo de expansão que se reflete diretamente nos indicadores de emprego.
Obra atinge fase decisiva
A expectativa é de que, nos próximos meses, a cidade receba milhares de novos trabalhadores para a fase mais intensa da construção. No auge das obras, a estimativa é de que cerca de 14 mil pessoas atuem diretamente no canteiro, enquanto a população total pode ultrapassar 27 mil habitantes.
Após o início das operações, a cadeia produtiva da celulose deve sustentar milhares de empregos diretos e indiretos, envolvendo logística, transporte e produção florestal.
Investimento recorde consolida MS no setor
O projeto da Arauco teve seu cronograma antecipado e o volume de investimentos ampliado para US$ 4,6 bilhões. Com capacidade anual de 3,5 milhões de toneladas, a fábrica será a maior do mundo em produção concentrada de celulose.
A logística do empreendimento também movimenta o mercado de trabalho, com a previsão de circulação de dezenas de milhares de caminhões para o transporte de equipamentos e materiais.
Saldo positivo em todos os setores
O desempenho de Inocência acompanha um cenário positivo no estado como um todo. Em 2025, Mato Grosso do Sul criou quase 20 mil empregos formais, com saldo positivo nos cinco grandes setores da economia.
A construção civil liderou a geração de vagas, seguida por serviços, indústria, comércio e agropecuária, reforçando o papel dos grandes projetos estruturantes na dinâmica do mercado de trabalho estadual.
Perfil das contratações
A maioria das vagas foi ocupada por homens, embora as mulheres também tenham registrado saldo expressivo. Trabalhadores com ensino médio completo concentraram o maior número de admissões, e os jovens entre 18 e 24 anos lideraram a criação de novos postos.
Além de Inocência, municípios como Dourados, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas figuraram entre os que mais geraram empregos ao longo do ano.