O 11º Encontro de Carros Antigos de Três Lagoas vai acontecer neste mês no balneário municipal. O encontro faz parte do calendário de evento em comemoração ao aniversário da cidade

O evento é promovido pelo Clube de Carros Antigos de Três Lagoas e conta com o apoio da prefeitura.

A diretoria do clube está a todo vapor para a realização de mais um encontro. Segundo o presidente, Ruiolan do Nascimento Garcia, o balneário é o melhor local para a realização do encontro.

Confira a reportagem abaixo: