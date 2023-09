13 candidatos disputam eleição do Conselho Tutelar

Começou nesta sexta-feira (1º), a campanha eleitoral para a escolha dos novos representantes do Conselho Tutelar de Três Lagoas. Ao todo, 13 candidatos estão aptos para concorrer as 5 vagas de titulares e 5 de suplentes. O período de campanha vai até 29 de setembro e a eleição será dia 1º de outubro deste ano.

Nesta semana, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) se reuniu com os candidatos para esclarecer as regras e orientações sobre a campanha eleitoral. Os candidatos serão escolhidos pela população, através do voto.

Os 13 candidatos são: Adriana Alves Pereira, Débora Evelin Prado Raimundo, Fatima Bitencur Paparoto Lino, kely Carolina Soares da Silva, Iara de Paula dos Santos, Laura Regina Rufino de Oliveira, Luiz Gabriel Rufino Ruiz, Márcia Gomes da Silva, Mirian Monteiro Herrera Hahmed, Monique Roane Souza Tosta, Paulo Vinícius de Almeida Molina, Rafael Coelho Prates, Renildo Almeida de Souza.