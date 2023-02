Em Três Lagoas, 161 moradores estão com dengue

161 pessoas foram diagnosticadas com dengue em Três Lagoas desde o começo do ano até agora. A informação é do boletim de monitoramento da doença divulgado nesta terça-feira (7) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda conforme o documento, quase 600 casos soram notificados como suspeitos desde o primeiro dia deste ano. Somente na última semana do mês de janeiro, foram contabilizados 144 casos suspeitos.