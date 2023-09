16ª Cavalgada de Arapuá é neste domingo e haverá show da dupla Munhoz e Mariano

A 16ª tradicional Cavalgada de Arapuá será neste domingo (3), com saída às 9h, em frente ao Assentamento 20 de Março; a chegada será em frente ao Centro Comunitário, onde será feita a entrega de troféus aos participantes. O almoço tropeiro gratuito, será servido pela equipe da associação, logo após a chegada das comitivas, e logo após o show com Munhoz e Mariano.

Após a chegada das comitivas, às 12h, acontecerá o show da dupla Munhoz e Mariano, que começou a carreira musical em 2006, em Campo Grande. A dupla de sucesso ganhou o público com músicas como “Camaro Amarelo”, “Balada Louca” e entre outras.

No sábado (2), também tem festa, o esquenta com o baile no Centro Comunitário do Distrito, a partir das 21h. O grupo “Os Caçulas” será a atração da noite, a entrada é a doação de um 1 kg de alimento não perecível.

A 16ª Cavalgada do Arapuá recebe o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, Câmara Municipal e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.