16° edição da Cavalgada do Arapuá será nos dias 2 e 3 de setembro

Nos dias 3 e 4 de setembro, o distrito de Arapuá sediará a 16ª edição da Cavalgada Sul-mato-grossense. A preparação para o evento está em pleno andamento, conforme destacou Adilson Oliveira, presidente da Associação Esportiva Rural Ferradura, durante sua participação no programa RCN Notícias, desta segunda-feira (28).

No ano passado, a Cavalgada reuniu mais de 12 mil pessoas de diversos lugares do Brasil. No entanto, dessa vez, a celebração acontecerá em Arapuá, ao invés de Três Lagoas, uma vez que o grande fluxo de pessoas e veículos que antes se dirigiam à festa estava causando transtornos à circulação na cidade.

Adilson Oliveira, líder da associação, destacou que, apesar das críticas de algumas pessoas, o evento desempenha um papel importante no fortalecimento da cultura sul-mato-grossense.

