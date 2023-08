1ª Arena MS Bom de Bola de Três Lagoas é inaugurada no bairro Vila Piloto

A Arena MS Bom de Bola e o espaço de lazer e esporte do bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, foi inaugurado na última sexta-feira (4). O prefeito Angelo Guerreiro esteve presente juntamente com secretários, vereadores e diversas autoridades, para a entrega do novo local.

Esta é a primeira das três quadras de gramado sintético a serem entregues à população, pela parceria entre Administração Municipal e Governo do Estado. A arena conta com arquibancadas, iluminação de led e proteção com telas. No local também foi instalada uma quadra de vôlei de praia, campo de futebol de terra, parquinho infantil e academia ao ar livre.

De crianças à pessoas idosas, muitos moradores prestigiaram a solenidade de entrega e o pronunciamento das autoridades. Representando o governador Eduardo Riedel, o secretário Estadual de Governo, Eduardo Rocha, destacou que o projeto foi iniciado na gestão Reinaldo Azambuja, sendo finalizado pelo governo atual.

“Este empreendimento é resultado de um diálogo positivo entre as duas esferas, uma parceria baseada na confiança e determinação de fazer o melhor pela população, além de outros investimentos que tem dado certo. Parabéns a toda administração de Três Lagoas e aos moradores desse bairro tão querido”, disse.

Em seu discurso, o prefeito Angelo Guerreiro destacou que a população tem grande participação na conquista desta obra. “Estamos atendendo as comunidades conforme as possibilidades e a Vila Piloto merecia este espaço. Nosso projeto é atender a todas as regiões da cidade e a gente conta com a colaboração de todos os moradores para cuidar de todo este polo, afinal, o esporte e lazer é direito de todos vocês. Contamos com esta parceria”, declarou.

O secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Rialino Medeiros, explicou que a utilização da Arena será mediada pela associação de moradores da Vila Piloto, que estará responsável pela entrega das chaves e o agendamento das equipes interessadas em utilizar o local, porém, as equipes precisam fazer inscrição na Sejuvel.

Para finalizar, o prefeito, secretário de Governo e vereadores brincaram de cobrança de pênaltis para simbolizar a entrega. As arenas do bairro Montanine e Balneário Municipal estão previstas para serem inauguradas na próxima semana.